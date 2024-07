Samsung’un Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği Solve for Tomorrow yarışmasında kazanan projeler belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Samsung’un global çapta öğrenciler için düzenlediği, Türkiye’de de Habitat Derneği işbirliği ile gerçekleşen “Solve for Tomorrow” programı sonuçlandı. Tasarım odaklı, inovatif ve yenilikçi düşünmeyi, yaratıcı problem çözmeyi ve ekip çalışmasını teşvik eden programa 8. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere açık olan Solve for Tomorrow, Türkiye’deki gençleri toplumun ve gezegenimizin acil sorunları için ürettikleri projelerle çözüm önerilerinde bulunmaya teşvik ediyor. Program kapsamında proje sahibi takımlara ayrıca Tasarım Odaklı Düşünme eğitimlerinin yanı sıra mentorluk ve çeşitli konularda eğitim destekleri de sağlanıyor.

Samsung Electronics’in düzenlediği Solve for Tomorrow programına bu yıl Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden 263 proje başvururken, program kapsamında toplamda 627 öğrenci bu projeler üzerinde çalışmalar yürüttü. Süreç boyunca 167 öğretmen ve 15 mentordan eğitimler ve koçluk alan takımlar arasında finale kalan 10 takımdaki öğrenciler, program finalinde İstanbul’da düzenlenen iki günlük eğitim kampı aktivitesine de katıldı. Kampa katılan öğrenciler sunum teknikleri eğitimi ve danışmanlık alma olanağı buldu.

‘‘Solve for Tomorrow’’ programı ilk tur, yarı final ve final olmak üzere üç etaptan oluşuyor. “Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi” kapsamında programa katılan öğrenci ve gönüllü eğitmenlere eğitim veriliyor. Program kapsamında bugüne kadar 5454 öğrenciye Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri verilirken, bu yılın sonuna kadar 10 ayrı şehirde fiziksel eğitimlerin devam edeceği belirtildi. Samsung ve Habitat Derneği’nin aynı kapsamda periyodik olarak açtıkları çevrimiçi eğitimler ise yıl boyunca devam edecek.

abitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Itır Akdoğan ise törende yaptığı konuşmada “Ülkemizdeki gençlerin dijital becerilerini geliştirerek, 21. yüzyılın yetkinlikleriyle donatılmalarını ve yeni teknolojilerin yalnızca kullanıcıları değil, aynı zamanda geliştiricileri olmalarını sağlamaya odaklanıyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda 2021 yılında, Samsung ile Türkiye ayağını hayata geçirdiğimiz Solve for Tomorrow, bizim için çok değerli bir program. Hem bir yarışma hem de bir öğrenme süreci olarak gördüğümüz bu programın, Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini kullanarak ülke genelinde inovatif düşünmeyi teşvik ettiğine inanıyoruz,” dedi.