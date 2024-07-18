Özbelsan AŞ Ekmek Fabrikası ile vatandaşın sofrasına ucuz, sağlıklı ve kaliteli ekmek ulaştıran Sivas Belediyesi, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Tuzlugöl ve Meraküm Mahallelerine yeni ekmek satış büfeleri kazandırdı.SİVAS (İGFA) - Şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan ekmek büfeleri ile her kesimin damak tadına hitap eden Sivas Belediyesi, uygun fiyat politikası ile de piyasada bir denge unsuru oluşturuyor.

Yeni yerleşim bölgelerine kazandırılan ekmek büfeleri bölge halkında memnuniyetle karşılandı. Kaliteli ve lezzetli unlu mamulleri ucuz fiyata almanın avantajını yaşayan vatandaşlar; “Taze ürünleri halkın bütçesine uygun fiyata sunan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve ekibine çok teşekkür ederiz. Mahallemizde ekmek satış büfesine büyük ihtiyaç vardı. Bizim için büyük kolaylık oldu” ifadelerini kullandılar.