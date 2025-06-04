Meteoroloji, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu; sıcaklıklar ise 2-4 derece artacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran Çarşamba günü tahminlerine göre, Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece yükselmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Ancak İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın hızı 40-60 km/saat arasında olacak şekilde kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı. Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.