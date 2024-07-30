Bursa’da Setbaşı’nda bulunan ve uzun süre önce terk edilen bina, uzun bakımsızlıktan dolayı çevreye tehdit saçmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) -Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Setbaşı semtinin İpekçilik Caddesi’nde bulunan bu bina, uzun süredir metruk ve terk edilmiş durumda. Bina ilkokul ve ortaokul çevresinde bulunduğundan etrafa tehlike yayıyor.

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a konuşan bir mahalle sakini, “Bu bina çok uzun zamandır bu şekilde. Yapı, tarihi bir yapı ve bakıldığı zaman çok hoş bir bina fakat bu hali mahallemiz açısından tehlike arz ediyor. Duvarları döküldü dökülecek. Burada çocuklarımız oyun oynuyor, endişe ediyoruz. Şimdilik kapısı bacası sağlam ama yarın öbür gün bunlar da kırılıp serserilere mesken olursa burası, o zaman ne yapacağız? Ya restore edip kullansınlar ya da yıkılsın.” dedi.