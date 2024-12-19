Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlik takvimi kapsamında 1001 Sanat Tiyatrosu’nun gerçekleştirdiği “Kutup Masalı” çocuk oyunu Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde minikleri kahkahaya boğdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 7’den 70’e her kesme hitap eden Aralık Kültür Takvimi, etkinlikleri çocuk tiyatro gösterimiyle devam etti.

Eskimoların yıllardan beri tartışma konusu olan "Öküz çayırı hangi kraliyete aittir?”sorusuna cevap arayan ve küresel ısınmaya değinen “Kutup Masalı” çocuk tiyatrosu izleyicilerine keyif dolu bir seyir sundu. Yüzlerce minik, oyunu izlerken kahkahaya boğuldu, doyasıya eğlendi. Oyun, iki seansta sahnelenirken aileler ve çocuklar etkinlik için Büyükşehir’e memnuniyetini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada,“Sakarya’da ki sanat, eğlence ve kültürel programları yakından takip eden hemşerilerimize her takvimde farklı tecrübeler katmaya gayret ediyoruz. Eğlenceyle, bilgiyle, sanatla, sinemayla geçen Aralık Takvimi’miz miniklerimiz için de keyif dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tüm Sakaryalıları bekliyoruz” denildi.