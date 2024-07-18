Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen “İl Ormanı Gençlik Kampı” programına kayıtlar 19 Temmuz’da sona eriyor. 16-22 yaş arası erkek ve kadınlara ayrı ayrı düzenlenecek program, bir gece iki gün sürecek. Sapanca İl Ormanı’nda gerçekleştirilecek kamp programında, voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen “İl Ormanı Gençlik Kampı” programına kayıtlar 19 Temmuz’da sona eriyor. Yaz aktivitelerine de renkli programlarla başlayan Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanında olan şehrin tabiat harikası İl Ormanı Tabiat Parkı’nda yapılacak gençlik kampı bir gece iki gün sürecek.

Kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılacak

Programla ilgili kayıtlar sakarya.bel.tr adresi üzerinden yapılabileceği gibi 0264 221 40 60 alan kodlu telefondan bilgi alınabiliyor. 16-22 yaş grubu gençlerin ücretsiz bir şekilde katılabileceği program, kadınlara 3-4 Ağustos tarihlerinde, aynı yaş aralığındaki erkeklere ise 20-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Birçok etkinlik gençleri bekliyor

İl Ormanı’nda bulunan bungalov ve çadırlarda gerçekleştirilecek kampta, voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek.