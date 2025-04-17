Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Girişimci İş Adamları Vakfı Sakarya Şubesi iş birliğiyle yürütülen "Çekirdekten Girişimci" projesi kapsamında düzenlenenecek ödül töreni 18 Nisan'da Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) -Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği neticesinde Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından bilgilendirme ve teşvik amaçlı; 4 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 10 Anadolu Lisesi, 19 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 Bilim ve Sanat Merkezi ve 5 Fen Lisesi’nde verilen eğitimlerle hem projenin tanıtılmasına hem de öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin girişimcilik alanında farkındalık kazanması hedefiyle başlatılan projenin “Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları Yarışması”na il genelinden 54 başvuru yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk 20’ye kalan projenin mucidi, final sergisinde yer alarak kendilerini ifade etme fırsatını yakalayacak. Final sergisinde sunulacak projeler arasından seçilecek 5 proje, ödüllendirilecek. Birinci olan projeye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye 30 bin TL, dördüncüye 25 bin TL, beşinciye ise 15 bin TL ödül verilecek. Ayrıca, dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine de 15 bin TL ödül takdim edilecek.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Türkiye Yüzyılı’nda Mesleki Eğitim Politika Belgesi’nde vurgulanan sektörle iş birliği anlayışına uygun olarak geliştirilen "Çekirdekten Girişimci" projesine yapılan başvurulardan, ortaya çıkan sonuçlardan memnuniyet duyduklarını ifade ederken finalde yer alacak tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. Bakırtaş, ayrıca proje kapsamında Beceri Geliştirme Kursları ile “Zanaat Atölyesi” nin kurulacağının müjdesini verdi.