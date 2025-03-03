Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryalıların buluşma noktası olan Çark Caddesi’ni özel tasarımlı ışıklandırmalarla süsledi. Görsel bir şölene dönüşen caddeye Ramazan’ın manevi atmosferi yansıdı.

SAKARYA (İGFA) -Ramazan ayına özel dolu-dolu programlar hazırlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre manevi bir atmosfer kazandırmak amacıyla şehrin en işlek caddesi olan Çark Caddesi’ni özel tasarımlı ışıklandırmalarla süsledi.

Yıldız, ay ve hilal

Şehirdeki Ramazan coşkusunu görsel bir şölene dönüştürenbu ayın sembolleri yıldız, ay, hilal ve kandil figürlü ışıklandırmalar, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Sakaryalılar Çark Caddesi’nde yürüyüş yaparken Ramazan’ın heyecanını yaşadı, bu görsel zenginliği cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

“Ramazan’ın hissi, maneviyatı ve heyecanı…”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Şehr-i Ramazan’ın hissiyatını, maneviyatını ve heyecanını yansıtmak için Çark Caddesi’ni yeni konseptiyle buluşturduk. 11 ayın sultanı, hasretle beklediğimiz mübarek Ramazan şehrimize yine çok yakıştı. Bir arada olduğumuz ve sevgiyle güzelleştirdiğimiz bayrama kavuşmak ümidiyle…” denildi.