Sakarya'da Erenler’de gençlerin çay davetini kabul eden Başkan Yusuf Alemdar, sıcak ve samimi bir ortamda gençlerle şehir hakkında sohbet etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sık sık gençlerle bir araya geliyor, istek ve taleplerini dinleyerek sorunlarına çözümler üretiyor.

Çay davetini kabul etti

Geçtiğimiz akşam Erenler’de esnaf ziyaretleri yapan Başkan Yusuf Alemdar, Fevzi Kılıç Caddesi’nde bir kafede oturan öğrenci topluluğunun çay davetine katıldı.

Çay ve ikramlar eşliğinde sıcak, samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Başkan Alemdar, bölge esnafını da ziyaret ederek, hayırlı ramazanlar diledi.

“Yarınların söz sahibi sizlersiniz”

Öğrencilere tavsiyeler veren Başkan Alemdar, “Aileleriniz zor şartlarda sizleri okutmak için çaba sarf ediyor. Sizlerde ailelerinizin sizinle gurur duymasını istiyorsanız okuyun. Kendinize güvenin. Sizler belki de bu ülkenin yarınlarında bilim insanları veya mühendisleri olacaksınız. İnşallah sizler başarılı olacaksınız. Ben inanıyorum ki eğitimli, cesur ve bilinçli birer vatan evladı olarak ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacaksınız” dedi.

Başkan Yusuf Alemdar ayrıca öğrencilere yönelik sağlanan ulaşım imkanlarından, Bilim Merkezi projesine, Şehir Kütüphanesi’nden spor yatırımlarına kadar birçok hizmet ve projeden bahsetti.

Kütüphane, Bilim Merkezi ve spor yatırımları

Başkan Alemdar, “Ülkemizde öğrencilerin en ucuz ulaşım imkânı sunan şehir Sakarya. Biz bunu başardık. Şimdi bu şehirde gençlerin sadece eğitimde değil sporda, kültürel faaliyetlerde ve bilimde kendini geliştirebildiği hizmetleri hayata geçireceğiz. Bunun için Aziz Duran Parkı’nın hemen karşı tarafına Şehir Kütüphanesi yapacağız. Hemen onun yan tarafına da bir Bilim Merkezi inşa edeceğiz. Ayrıca gençlerimiz için 4 ilçemize tam donanımlı kapalı spor salonu, spor tesisi ve farklı bölgelerde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yapacağız” dedi.

Alemdar, şehri yarınlara hazırlamak için dönüşüm seferberliği başlattıklarını vurguladı.

“Sağlam temellerde sağlam gelecek”

Şehrin geleceğini kurtarmak için tek çarenin dönüşüm olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar şöyle dedi: “Bu şehrin geleceğine kalıcı hizmetler üreterek, yarınlarımızı sağlam temeller üzerine kurmaya gayret ediyoruz. Bunun için tek çaremiz kentsel dönüşüm. Depremin ne zaman nasıl geleceği belli değil. Yarınlarımızı kurtarmak için bir dönüşüm seferberliğine girdik. İlk adımı da Adapazarı Tığcılar Mahallesi’nde başlattık. Bakanlığımıza dosyalarımızı sunduk. Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir vizyonuyla çıktığımız bu yolda inşallah örnek bir dönüşüm gerçekleştirecek ve bu dönüşümü tüm şehre yayarak şehrimizin sağlam temellerle geleceğe hazırlayacağız” dedi.