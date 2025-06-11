SASKİ, Kaynarca’nın 6 mahallesini kapsayan 11 kilometrelik içme suyu projesini tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca’nın içme suyu altyapısını güçlendiren iki etaplı projeyi kısa sürede tamamladı.

11 kilometrelik yeni içme suyu hattı sayesinde Kertil, Karaçalı, Arifağa, Başoğlu, Topçu ve Uğurlu mahalleleri kesintisiz içme suyu ile buluştu. Depo bağlantıları tamamlanan hat bölgenin geleceğine de hizmet edecek şekilde devreye alındı.

2 ETAPLI PROJE İLE SU KAYIPLARI ÖNLENDİ

İki etaptan oluşan projenin ilk aşamasında, Kertil ve Karaçalı mahalleleri arasında 5 bin metrelik içme suyu hattı inşa edilerek güçlü bir iletim ağı oluşturuldu. İkinci etap kapsamında ise Kaynarca merkez içme suyu deposundan Kertil Mahallesi deposuna kadar uzanan 6 bin metrelik yeni hat inşa edilerek devreye alındı. Her iki etabın kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki basınç ve su kaybı sorunları yerini kesintisiz içme suyuna bıraktı.

6 MAHALLE KESİNTİSİZ İÇME SUYUNA ERİŞİM SAĞLADI

Kurum tarafından projenin tamamlanmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Kaynarca’da hayata geçirdiğimiz 11 kilometrelik içme suyu hattı sayesinde 6 mahallemizin su iletim altyapısını güçlendirdik. Tamamlanan proje ile birlikte bölgedeki su kesintileri ve basınç yetersizlikleri son buldu. Abonelerimizin kesintisiz içme suyuna erişimini kısa sürede güvence altına aldık” ifadeleri kullanıldı.