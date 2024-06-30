Sakarya'da Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, önceki dönemden kalma ve atıl durumdaki lüks makam aracını 2 minibüsle takas ederek Geyvelilerin hizmetine sundu.SAKARYA (İGFA) - Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, yerel seçimler sonrasında ilk olarak önceki dönemlerde kullanılan Mercedes marka lüks makam aracını satışa çıkartmıştı.

Mercedes E 250 marka araç yapılan çalışmalar sonucunda takas edilerek 2 adet Mercedes Sprinter minibüs alındı.

Geyve Belediye binası önünde sergilenen minibüsler için düzenlenen programa Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Yeniden Refah Partisi Geyve İlçe Başkanı Murat Özkan, Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hizmetlerde ihtiyaç duyulan alanlarda Geyvelilere hizmet verecek olan 2 minibüsün atıl durumdaki lüks makam aracıyla takas edilerek filoya dahil edildiğini belirten Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, “Tasarrufa ilk olarak kendimizden başladık. Makam aracı olarak kullanılan Mercedes araç ile vatandaşlarımıza hizmet edecek Mercedes minibüsleri takas ettik. Bu takas ile kazanan Geyve ve Geyveliler oldu. Zaten kullanmayacağımız bir aracı vatandaşlarımıza hizmet edecek 2 minibüs ile takas ettik. Geyveli hemşehrilerimiz bu araçlardan en iyi şekilde faydalanacak. Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda bir minibüsümüz kazaya karıştı. Bu tarz durumların önüne geçmek ve konforlu hizmeti vatandaşımıza sunmak amacıyla kazançlı bir takas gerçekleştirdik. Özellikle bu süreçte katkısı bulunan Belediye meclis üyemiz Recep Tıngır’a ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız Geyve’mize ve Geyveli hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.