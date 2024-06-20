Sakarya Büyükşehir Belediyesi bayramda 100 bin vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmeti sunduSAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağını açıklamıştı. Bayram sona erdi ve Büyükşehir filosu, şehirde bayram boyunca seferlerini sürdürdü.

Vatandaşa en kaliteli hizmeti sunmak, bayramı kolaylaştırmak için gayret eden Büyükşehir ekipleri 4 gün boyunca tam 100 bin vatandaşa ücretsiz hizmet sundu. Bayram ziyaretlerinde belediye otobüslerini kullanan 100 bin kişi aldığı bu hizmetten dolayı memnuniyetini ifade etti.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Sakarya'mıza en kaliteli, güzel hizmeti sunmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor, üretiyor ve vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bayram tatili boyunca vatandaşımızın sorunsuz hizmet alması için mesaimizi sürdürdük. Ücretsiz ulaşım hizmetimize talep gösteren 100 bin vatandaşımızın yüzündeki mutluluğu görmek, bizim için en önemli ayrıntıdır" denildi.