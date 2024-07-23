Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Yapı Kredi bankası arasında 3 yıl geçerli olacak promosyon sözleşmesi imzalandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Yapı Kredi Bankası arasında 3 yıl boyunca geçerli olacak maaş promosyon anlaşması imzalandı.

Bu kapsamında Büyükşehir çalışanlarına banka tarafından 48 bin 50 lira promosyon ödemesi yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Engin Karaçelik, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin Ak, Yapı Kredi Bankası Adapazarı Şubesi Müdürü Derya Işık ve Portföy Yöneticisi SonnurAzder Güneş’i kabul ettiği programda sözleşmeye imza atarak, tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Başkan Alemdar, promosyon sözleşmesi kapsamında her çalışan 48 bin 50 liralık promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.