İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma ve ehliyet üreten suç örgütüne yönelik 7 Ocak ve 23 Mayıs 2025’te 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 197 şüphelinin yakalandığını, 37’sinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyeti tespit edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma ve ehliyet üretimine yönelik iki büyük operasyonu açıkladı.

7 Ocak ve 23 Mayıs 2025’te 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, suç örgütü çökertildi, 197 şüpheli yakalandı, 37’si tutuklandı, 150’sine adli kontrol kararı verildi.

BİRİNCİ DALGA OPERASYON: 126 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Resmi Belgede Sahtecilik, ÖSYM Kanunu’na Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 7 Ocak 2025’te 23 ilde operasyon düzenlendi.

TÜRKTRUST ve E-İMZATR gibi elektronik sertifika sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayilerinde sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleri kullanılarak kamu görevlileri adına e-imza üretildiği tespit edildi. Bu e-imzalarla kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı işlemler yapıldı. Operasyonda 126 şüpheli yakalandı, 17’si tutuklandı.

İKİNCİ DALGA OPERASYON: 61 ŞÜPHELİ YAKALANDI

23 Mayıs 2025’te 16 ilde düzenlenen ikinci operasyonda, Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemine Girme ve Elektronik İmza Kanunu’na Muhalefet suçlarından 61 şüpheli yakalandı, 20’si tutuklandı. Operasyonlar sonrası 10 aranan şüpheli de ele geçirildi.

“Sahte Diploma ve Ehliyetler ile İlgili Yapılan Operasyonlar”

????7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve

????23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı

olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37’si tutuklanmış, 150’sine adli kontrol…

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2025

57 SAHTE DİPLOMA, 108 SAHTE EHLİYET TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda, 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyeti belirlendi.

Bakan Yerlikaya, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi. Soruşturma, sahte belgelerle kamu sistemlerine sızan ve usulsüz işlemler yapan suç örgütüne ağır bir darbe vurdu.