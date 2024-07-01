Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Şehit Sinan Ateş davasının öncesinde basın açıklaması yaptı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Şehit Sinan Ateş davasının öncesinde yaptığı açıkamada, mahkeme sürecini yakından izlemeye, kamuoyuna bu konudaki görüşleri açıklamaya devam edeceklerini yineledi.

Sinan Ateş'in Ankara’da sokak ortasında gündüz gözüyle kameraların önünde infaz edilen bir akademisyen olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özdağ, bu alçakça cinayetin gerçekleşmesinden bu yana ülkemizde yaşananlar hukuk devletinin nasıl tasfiye edildiğinin açık kanıtı olmak durumunda olunduğunu vurguladı. Başından sonuna kadar yaşanan tüm gelişmelerin hukukun üstünlüğü ilkesinin askıya alındığını gösterdiğini belirten Prof. Dr. Özdağ, "Neticede Ayşe Ateş Hanımefendi dava ile ilgili hiçbir görevi ve yetkisi olmayan Cumhurbaşkanından yardım istemek zorunda kalmıştır. Bu durum bile olayın geldiği noktanın vahametini göstermek için yeterlidir. Umudumuz, bundan sonra mahkeme sürecinin hiç olmazsa belirli temel ilkeler çerçevesinde Anayasaya ve yasalara uygun yürümesi ve suçluların, gerçek suçluların adalete teslim edilmesidir. Bu olmaz ise kamu vicdanında çok derin bir yara açılacak. Hiçbirimiz can güvenliğimiz konusunda güven içerisinde olamayacağımız gibi katillerin cezalandırılacağı hususunda da bir güvenceyle halk karşı karşıya olmayacaktır" dedi.

Özetle, bu alçakça cinayet işlendiği günden bu yana Zafer Partisi olarak olayların izleyicisi olduysak bugünden itibaren de avukat, hukukçu arkadaşlarımızla mahkeme sürecini yakından izlemeye, kamuoyuna bu konudaki görüşlerimizi açıklamaya devam edeceğiz