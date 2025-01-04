Enerji ve Su Yöneticisi Hüseyin Erkin, planlı tarım dönemini başlayacağını ve Edirne’nin de pilot bölge olabileceğini belirten yazılı bir açıklama yayınladı.EDİRNE (İGFA) - Enerji ve Su Yöneticisi Hüseyin Erkin şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye tarımında yeni bir dönem başlıyor. 14 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan "Tarımsal Üretimin Planlı Yapılması" yönetmeliği, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde planlamayı esas alıyor. Bu önemli adım, özellikle Edirne gibi stratejik avantajlara sahip bölgelerde büyük bir potansiyel sunuyor.

PLANLI TARIMIN DETAYLARI Yeni yönetmelik, tarımsal üretimin kalkınma planları, nüfus projeksiyonları, arz-talep dengesi gibi veriler ışığında yapılmasını öngörüyor. İl bazında oluşturulacak teknik komiteler, sosyo-ekonomik koşullardan sulama altyapısına kadar birçok parametreyi değerlendirerek üç yıllık üretim planları hazırlayacak. Ayrıca, sözleşmeli üretim, organik tarım ve modern sulama yöntemlerine öncelik verilecek.

EDİRNE İÇİN BÜYÜK FIRSAT Enerji ve Su Yöneticisi Hüseyin Erkin’in değerlendirmelerine göre, Edirne, tarımsal altyapısı ve verimli topraklarıyla bu planlamada pilot bölge olarak seçilebilir. Bölgenin su kullanımı olanakları, tarımsal kültürü ve kooperatifçilik geçmişiyle dikkat çektiğini belirten Erkin, katma değeri yüksek ürünlerin belirlenerek sözleşmeli tarım garantisiyle üretilmesi gerektiğini vurguladı.

PİLOT UYGULAMA İÇİN ÇAĞRI Edirne’de 2025 yılında pilot uygulama olarak planlı tarımsal üretime başlanması öneriliyor. Hüseyin Erkin, bu süreçte çiftçilerin bilgilendirilmesi ve yönetmeliğin detaylarının anlatılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, detaylı araştırmalarla bölgenin stratejik ürünlerinin belirlenmesi ve bu ürünlerin üretilmesi için gerekli altyapının hızla tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

PLANLI TARIM ÜRETİCİLERİ MEMNUN EDECEK Erkin’e göre, planlı tarım uygulaması Edirne’nin hem üreticilerini hem de ekonomik potansiyelini artıracak. Tarım İl Müdürlüğü ve kurulun bu süreci etkin bir şekilde yürütmesi, siyaset kurumlarının da bu konuda destek vermesi gerektiği ifade ediliyor. "