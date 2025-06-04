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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, V.S.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 72 yaşındaki emekli öğretmen V.S., evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı; hastanede tedavisi sürüyor. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Doğanlar Mahallesi 902 Sokak’ta korkunç bir olay yaşandı.