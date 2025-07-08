CHP lideri Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında, CHP belediye başkanlarına yönelik soruşturmaları eleştirdi ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını "19 Mart sivil darbesi" olarak nitelendirdi. Özel, MHP lideri Bahçeli’nin tutuksuz yargılama ve davaların TRT’den canlı yayınlanması önerisini destekleyerek, erken seçim çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki grup toplantısında, 19 Mart 2025’te başlayan ve CHP’li belediye başkanlarına yönelik soruşturmaların, 5 Temmuz’da Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanlarının gözaltına alınmasıyla yeni bir boyuta ulaştığını iddia etti.

Özel, “Bir suç varsa, delilden şüpheliye gidersin. Ama CHP’li belediyelere bir şey bulmak için soruşturma yapılıyor” diyerek süreci eleştirdi.

İstanbul, Adana, Antalya, Adıyaman, Mardin, Van, Hakkari, Batman, Tunceli ve Siirt’te CHP’li ve DEM Partili belediye başkanlarının ya tutuklandığını ya da yerlerine kayyum atandığını belirten Özel, “25 milyon seçmenin oy verdiği başkanlar, halkına hizmetten koparıldı” dedi.

“AK PARTİ ERDEMLİLER HAREKETİ DEĞİL, KİBRİN PARTİSİ OLDU”

AK Parti’nin geçmişteki yolsuzluk iddialarına dikkat çeken Özel, CHP’nin, Ankara ve İstanbul’un AK Parti dönemine ait yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkardığını, ancak yargının işlem yapmadığını savundu.

Denizli’de BELTAŞ üzerinden milyonlarca liralık kayıt dışı gelir iddiasıyla yapılan suç duyurusuna bir yıldır işlem yapılmadığını öne sürdü.

Özel, AK Parti’nin “yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları bitireceğiz” vaadiyle iktidara geldiğini, ancak bugün “aşırı kibrin partisi” olduğunu iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e tahsis edilen araçlar ve Adalet Bakanlığı lojmanına 56 milyon liralık tadilat iddiasını gündeme getirerek, “Sırça evde oturan suçsuz komşusuna taş atmasın. Sert kayaya çarptın!” dedi.

Partimizin grup toplantısını gerçekleştiriyoruz. https://t.co/SyTHqeFJLP— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 8, 2025

GAZETECİ VE TUTUKLU SORUŞTURMALARINA TEPKİ

Özel, gazeteci Timur Soykan’ın “suç işlemeye tahrik” ve “yanıltıcı bilgi yayma” suçlamasıyla gözaltına alınmasını ve Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım’a yönelik soruşturmayı eleştirdi.

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın Cumhuriyet’e yönelik paylaşımına savcılığın resen soruşturma açmamasını “ayıp” olarak nitelendirdi ve “Bu Cumhuriyetin size verdiği unvanlar ve maaşlar haram zıkkım olsun” dedi.

CHP milletvekilleri ve il başkanlarının suç duyurusunda bulunacağını aktardı.

BAHÇELİ’NİN ÖNERİLERİNE DESTEK: “3T’YE GELİYORUZ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP’li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalarda tutuksuz yargılama ve davaların TRT’den canlı yayınlanması önerisini değerlendiren Özel, “Bahçeli’nin masumiyet karinesine vurgu yapması ve davaların TRT’den yayınlanması talebimi desteklemesi, terörsüz ve demokratik bir Türkiye için önemli bir adım” dedi.

Özel, Bahçeli’nin “Darbe mi yapacaksın?” sorusuna, “15 Temmuz’da darbeye karşı duruşumu en iyi siz bilirsiniz. 19 Mart darbesine karşı toplumun direnme hakkını kullanıyorum. Tutuksuz yargılama ve adil süreç sağlanırsa, CHP enerjisini yoksulluğu ve işsizliği bitirmeye harcar” yanıtını verdi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI: “HODRİ MEYDAN”

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan uzaklaştırılmasının ekonomiye zarar verdiğini savunan Özgür Özel, Borsa İstanbul’un değer kaybettiğini öne sürdü. CHP’nin tüm anketlerde birinci parti olduğunu vurgulayan Özgür Özel, “Erdoğan’ın gördüğü bilinmez bir ankette AK Parti birinciymiş. O zaman hodri meydan, 2 Kasım’da seçimi getir!” diyerek erken seçim çağrısını yineledi.

Özel, “AK Parti saldırganlığını bırakıp, 25 milyon seçmenin iradesine saygı gösterene kadar sokaklar ve meydanlar bizimdir” diyerek mücadele kararlılığını vurguladı.