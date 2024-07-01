Osmangazi Belediyesi, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde çıkan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara su tankerleri, iş makineleri ve belediye ekipleri ile destek veriyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da yangın bölgesine giderek çalışmaları yakından takip etti.BURSA (İGFA) - Yolçatı Mahallesi’nde başlayan ve kısa sürede Uludağ Üniversitesi kampüsünün içindeki ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangın bölgesinde, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Musta Bozbey ve Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen ile görüşen Başkan Aydın, söndürme çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Osmangazi Belediyesi olarak iş makineleri ve su tankerlerinin yanı sıra uzman ekipler ile söndürme çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden Başkan Aydın, "Öğleden sonra başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Uludağ Üniversitesi kampüsü içindeki ormanlık alana sıçradı. 9 bin dönümlük sık çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki yangının söndürmesi için tüm ekipler müdahalelerini sürdürüyor. Bursamıza geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: igf