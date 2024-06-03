Osmangazi Belediyesi, açık ve şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda meclis toplantılarını canlı olarak yayınlama kararı aldı.BURSA (İGFA) - Açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 05 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ve bundan sonra gerçekleştirilecek tüm meclis toplantılarının canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Vatandaşlar, her ayın ilk çarşamba günü düzenlenen ve belediye ile alakalı kararların alındığı meclis toplantılarını, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “Temel ilkemiz, şeffaf ve katılımcı belediyecilik. Bu anlayışla meclis toplantılarımızı belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlayacağız. Bundan sonra yapılacak meclis toplantılarımızı vatandaşlarımız canlı yayın vesilesiyle takip edebilecek. İlçemiz adına hayırlı olsun” dedi.