Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerden toplanan evsel katı atıkların içerisinde bulunan organik atıkları toprak iyileştirici ürünlere dönüştürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin entegre tesislerinde organik atığın işlenmesi sonucu oluşan Katı ve Sıvı Fermente Ürün ve Ph düzenleyici ürünlerin denemeleri yapıldı. Evsel katı atıklarından oluşan toprak iyileştirici ürünlerin kullanımı için Alanya, Aksu, Kumluca ve Demre pilot ilçeler olarak seçilirken, proje ilk olarak Demre’de bir limon bahçesinde uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıklarda bulunan organik atıkları işleyerek tarımda kullanılabilir hale getirdi. Yaklaşık iki yıldır entegre atık tesislerinde yürütülen çalışmalar sonucu katı fermante ürün, sıvı fermante ürün ve pH düzenleyici olmak üzere üç farklı toprak iyileştirici ürün elde edildi. Bu ürünler öncelikle belediyeye bağlı alanlarda test edildi.

4 İLÇEDE PİLOT UYGULAMA

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Fulya Edibe Halıcılar, “Uygulamanın başarısının ardından Çevre Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda bir alt komisyon kurularak çalışmalar ilçelere yaygınlaştırıldı. Pilot uygulama kapsamında Alanya, Aksu, Kumluca ve Demre ilçelerini belirledik. Burada Ziraat Odaları ve ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde süreci sürdürüyoruz. Böyle bir çalışma Türkiye’de ilk olarak uygulanıyor. Pilot bölgelerde de olumlu sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz. Daha sonraki amacımız talep eden çiftçilerimize koordineli bir şekilde bu ürünleri vermektir” dedi

HEM ÇEVREYE HEM TARIMA KATKI

Bu çalışmalara Akdeniz Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nden akademisyenler de bilimsel katkı sunuyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde Akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Şule Orman, Antalya’nın evsel atıklarından elde edilen üç farklı toprak iyileştirici ürünle, hem çevreye hem de tarıma katkı sağlanacağını söyledi. Prof. Dr. Orman, üretilen bu organik toprak düzenleyicilerin, toprağın organik madde içeriğini artırarak kimyasal gübre ihtiyacını azaltmada önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

HEM DAHA GÜVENLİ HEM DAHA ETKİLİL

Yeditepe Üniversitesinde Akademisyen olan Prof. Dr. Metin Turan da Antalya ve ilçelerinde evsel atıklardan biyolojik süreçle elde edilen katı ve sıvı toprak iyileştiricilerin, üreticilere toprak iyileştirme için destek olarak verileceğini söyledi. Toprağın organik madde açısından zengin olması gerektiğine dikkat çeken Turan, "Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen bu yeni nesil katı ve sıvı fermente ürünler, iyi işlenmemiş ahır gübresine kıyasla hem daha güvenli hem de daha etkili. 1 ton ahır gübresinden elde edilecek faydayı bizim ürünümüzde yalnızca 20 litrede alabiliyorsunuz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen katı, sıvı fermente ürün ve Ph düzenleyicinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler tarafından Ziraat Odaları aracılığı ile ücretsiz olarak temin edilmesine yönelik planlamalar devam ediyor.