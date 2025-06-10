Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) sezonu açtı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) sezonu açtı. OSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca 23 plajda, 100 personel 5 jet-ski ve 3 zodyak bot ve 2 adet ATV ile sahillerin güvenliğini sağlayacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir sezon geçirmeleri amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerinde belirlenen plajlarda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak 15 Eylül tarihine kadar sürecek faaliyetlerine başladı.

10.30 İLE 19.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERECEK

10 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan OSKEM ekipleri, sahillerde tedbirleri üst düzeyde tutacak. Büyükşehir Belediyesi tüm plajlara yerleştirilecek uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen, alanında uzman cankurtaranlarla sorunsuz bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi geçen yıllarda başlattığı uygulamayı bu yıl da sürdürüyor. Denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelaları yerleştiren ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de gerçekleştirecek.

23 PLAJDA GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAKLAR

Ekipler 3 ay boyunca Altınordu ilçesinde Kumbaşı Mavi Bayraklı Halk Plajı, Kumbaşı Halk Plajı, Kirazlimanı Halk Plajları, Akyazı 2 Halk Plajı, Akyazı 1 Halk Plajı, Cumhuriyet Mavi Bayraklı Halk Plajları, Cumhuriyet Kolej Arkası Halk Plajları; Perşembe ilçesinde Efirli Engelsizler Plajı, Çaka Beyaz Kum Plajı, Aktaşlar Halk Plajı, Efirli Halk Plajı; Fatsa ilçesinde Çamlık Halk Plajı, Demas Halk Plajı; Ünye ilçesinde Kırkevler Halk Plajı, Çınarsuyu Halk Plajı, Fevzi Çakmak Halk Plajı, Nuriye Mahallesi Halk Plajı, Eski Kızılcakese Halk Plajı, Batı Park Halk Plajı; Gülyalı ilçesinde Kordon Halk Plajları, Mavi Dünya 1-2 Plajları, Çikolata Park Halk Plajında vatandaşların can güvenliğini sağlayacak.

KADINLAR PLAJINDA GÜVENLİĞİ İLÇE BELEDİYELERİ SAĞLAYACAK

2025 yaz sezonunda İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların deniz aktivitelerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için 23 plajda 100 personel, 5 jet-ski ve 3 zodyak bot ve 2 adet ATV ile hizmet verecek. Kadınlar Plajının bulunduğu noktalarda ise güvenliği ilçe belediyeleri sağlayacak.