Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı alınacak önlemler kapsamında 15 Haziran'dan itibaren Bilecik'te bir adet helikopter, olası yangınlara müdahale için hazırda bekletilecek.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplandı.

Bilecik Valiliği'ndeki toplantıda, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Vali Aygöl, orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, tüm ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Komisyon, yangınla mücadele ekiplerinin eğitiminin yanı sıra yangın söndürme araçlarının bakımı ve yangın ihbar sistemlerinin etkinliği konularında da çeşitli kararlar alırken, Bilecik'te 15 Haziran 2024 tarihinden itibaren 1 adet helikopterin olası yangına müdahale etmek için yaz boyunca hazır bekletilmesi kararlaştırıldı.