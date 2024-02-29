ENKA Sanat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Herkes Kocama Benziyor”u tiyatroseverlerle buluşturuyor. Pınar Güntürkün’ün ses getiren tek kişilik performansı, bir kadının kendini var etme mücadelesini, kavgalarını, heveslerini, öfkelerini ve dönüşümünü aktarıyor.

Alis Çalışkan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Emre Ünal’ın yaptığı, Pınar Güntürkün’ün çarpıcı performansıyla dikkat çeken “Herkes Kocama Benziyor”, bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in kimi zaman neşeli kimi zaman hüzünlü hikâyesine odaklanıyor. Pınar Güntürkün’e Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ile Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde “Tek Kişilik Performans” kategorilerinde başarı getiren oyunda, bir kadının kendini var etme mücadelesini, kavgalarını, heveslerini, öfkelerini, dönüşümünü kendi anlatılarından dinliyoruz.

Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun oyunu “Herkes Kocama Benziyor”, 8 Mart Cuma akşamı saat 20.30’ da ENKA Oditoryumu’nda izlenebilir.

Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

Öğrenci biletleri 40 TL.’dir.