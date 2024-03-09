Son dönemde yıldızı parlayan, İzmir doğumlu oyuncu, müzisyen ve yazar Bükre Sena Sait'i biraz tanıyalım...

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun olan Bükre Sena Sait, sektöre hızlı giriş yaptı. Oyunculuk yeteneğiyle dikkatleri çeken güzel oyuncu, "Ada Masalı", "4N!K" ve "Kendi Düşen Ağlamaz" gibi yapımlarda yer almıştır.

Müzik dünyasında ilk olarak "O Ses Rap" ile ilgi gördü

Güzel yazar şimdilerde ise, yapımcılığını Mehmet Bozdağ ‘ın üstlendiği, TRT’nin yeni güzel dizisi “ Bir Sevdadır”ın senaryo grubunda yer alan Bükre Sena Sait, her çarşamba TRT ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun olan Bükre Sena Sait, sektöre hızlı giriş yaptı. Oyunculuk yeteneğiyle dikkatleri çeken güzel oyuncu, "Ada Masalı", "4N!K" ve "Kendi Düşen Ağlamaz" gibi yapımlarda yer almıştır.

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"Dolunay Etkisi – Leydi Evans " ve "Sanata Dair İpe Sapa Gelmez Bir Soruşturma" isimli iki kitap yazan Bükre Sena Sait, müzik dünyasında ilk olarak "O Ses Rap" ile ilgi görmüştür. Sadri Alışık'ta kamera önü oyunculuk eğitimi ve Sahne Tozu'nda temel oyunculuk eğitimi almıştır. alan Bükre Sena Sait, AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait'in de kızıdır.

TRT 'Bir Sevdadır' dizisinin senaryo ekibinde yer alıyor