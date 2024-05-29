Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Dilek Özer İlköğretim Okulu’nda düzenlenen konferansta öğrencilerle buluştu. Teknik ekip ve oyuncular, spor yaşamlarındaki deneyimlerini ve gelecek hedeflerini öğrencilerle paylaştı.BURSA (İGFA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Dilek Özer İlköğretim Okulu öğrencileri ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Teknik heyet ve oyuncular, spor yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları ve başarıya giden yolda yapılması gerekenleri kendi deneyimlerinden yola çıkarak gençlere anlattı. Başarılı hentbolcular, öğrencilerin spor hayatı ile ilgili merak ettikleri soruları da yanıtladı.

Dilek Özer İlköğretim Okulu’nda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Şube Temsilcisi Adalet Yılmaz ve Okul Müdürü Tayfun Şahin de katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer için sporun önemine vurgu yaptı. Spora her zaman destek olduklarını belirten Şahin, “Nilüfer sporla gülümsüyor” açıklamasında bulundu.

Başarılı ve genç bir takımı öğrencilerle bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ise bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini ve gençlerin sporcuların tecrübelerinden daha fazla faydalanmasını temenni etti.

Okul Müdürü Tayfun Şahin de sporun ve sporcuların önemine değinerek, öğrencilerin başarılı sporcularla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.