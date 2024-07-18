Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi’nde gerçekleştirilen içme suyu ana isale hattı yenileme çalışmaları tamamlandı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Modern Nevşehir’in imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Nevşehir Belediyesi, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ve güçlü bir altyapı için de yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, 2000 Evler Mahallesi’nde eski asbestli borular nedeniyle meydana gelen arızalarla birlikte içme suyu kesintilerine sebep olan mevcut ana isale hattının 3 bin 200 metrelik bölümü için bir süre önce yenileme çalışması başlatan Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını tamamladı.

Gazi Stadı altında bulunan depodan gelerek 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan ve bu mahalledeki konut ve işyerlerinin içme suyu şebeke hatlarını besleyen su deposuna giden isale hattındaki eski boruları yeni nesil borularla değiştiren ekipler yeni hattı devreye soktu.

Gerçekleştirilen çalışma ile birlikte, eski altyapıdan kaynaklı su arızalarının ve beraberinde yaşanan su kesintilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.