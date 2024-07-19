Muğla Büyükşehir Belediyesi mezar doluluk oranlarını göz önünde bulundurarak Muğla’da defin alanları genişletiliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda Menteşe ilçesine yaklaşık 13 yıllık defin yeri kazandırıldı.

2023 yılında 1. Etabına başlanan çalışmalarda 1700 yeni mezar yerine ek olarak 2024 yılında 1500 mezar yeri daha eklendi.

Yeni defin alanlarının yanı sıra mevcut mezarlıkların bakım ve düzenlemesi konusundaki çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Menteşe Yeni Şehir Mezarlığında yapılan kilit parke, betonarme perde duvar ve bordür imalatları ile mezarlık alanları daha modern ve ulaşılabilir hale getirildi.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı’nda 10.502 metrekare kilit parke, 438 metre betonarme perde duvar ve 4175 metre bordür imalatını gerçekleştirdi.