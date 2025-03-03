Muğla'da Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, İlçeye yeni bir soluk getirecek “Kentpark Projesi” için çalışmalara başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman’ın cazibesini arttıracak, İlçede yaşayan vatandaşların ailecek keyifli vakit geçirip dinlenebileceği, spor yapabileceğiKentpark Projesi yapımı için çalışmalar başladı. Hürriyet Mahallesi’nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındakialana yapılması planlanan projeyi Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Meclis Üyeleri Rıza Kurt ve Can Sezen yerinde inceleyip Park ve Bahçeler Müdürü Eser Koç’tan projenin detayları hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 30 bin metrekare alana yapılması planlanan Kentpark’ın içerisinde; kütüphane, mini konser alanı, el sanatları ve sergi satış noktaları, çocuk oyun parkı (kaykay pisti, bisiklet parkuru, yürüyüş parkuru, spor aletleri) ve restaurant yer alacak.

DALAMAN’A YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Muğla Dalaman’ın değerini arttıracak projede çalışmalara başlandığını belirten Belediye Başkanı Sezer Durmuş; “Dalaman için çalışmaya, yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçede yaşayan vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenli bir şekilde parkta oynayabileceği, spor yapabileceği, dinlenebileceği bir alan oluşturuyoruz. Hürriyet Mahallesi’ndeki Emniyet Müdürlüğükarşısındaki bölgeye Kentparkyapmak için çalışmalara başladık. Yaklaşık 30 bin metrekare alanı kapsayacak Kentpark, ilçemizin değerini arttıracak önemli bir projedir. Halkımızın yararına olacak şekilde planladığımız proje tamamlandığında, ilçemize yeni bir soluk getirecek. Dalaman’ımıza hayırlı olsun” dedi.