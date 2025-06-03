Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğiyle Menteşe’nin Dağpınar Mahallesi’nde 34 birlik üyesi arıcıya maske ve 300 körük dağıtıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla birçok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda arıcılara yönelik yeni bir destek programını daha hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Menteşe’nin Dağpınar Mahallesi’nde 34 birlik üyesi arıcıya maske ve 300 körük teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin maske ve körük dağıtımı, arıcılar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

YILMAZ KAYA: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK OLDU”

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, “2020 yılından sonra iklim değişikliğinden dolayı tarımın önemi arttı. Farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde üyelerimize maske ve körük dağıttık. Arıcılarımız için bu maskeler şart. Bu yüzden maske dağıtımı çok önemli bir proje. Büyükşehir Belediyemiz üyelerimize toplam 3 bin adet maske dağıtarak destek oldu.” diye konuştu.

NERİMAN GÖKDERE: “ARICILIK MALİYETLİ BİR İŞ”

Üretici Neriman Gökdere, “Eşimle birlikte 30 yıldır arıcılıkla uğraşıyoruz. Her zaman arıcılık için maske ve körük çok önemli. Bu maske dağıtımı bizim için çok kıymetli. Arıcılık maliyetli bir iş. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal Aras’a bu destek için çok teşekkür ederim” dedi.

GONCA KÖKSAL ARAS: “ARICILIK BU KENTİN EN DEĞERLİ ÜRETİM KOLLARINDANDIR”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, “Menteşe’miz toprağına, doğasına ve üreticisine sahip çıkan yapısıyla örnek bir tarım kentidir. Arıcılık ise bu kentin en değerli üretim kollarındandır. Emek veren, yılmadan üretmeye devam eden arıcılarımızın her zaman yanında olmaya çok önem veriyoruz. Menteşe Belediyesi olarak bizler de üretimin her alanında olduğu gibi arıcılığın da sürdürülebilirliği için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARAS: “MUĞLA’MIZDA ÜRETİCİMİZİ GÜÇLENDİRECEK HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ve hayvancılığı desteklemek, üreticimizin yanında olmak bizim için bir sorumluluktur. Muğla’mız ülkemizin arı üretiminde öncü şehirlerinden biridir. Biz de bu potansiyelin farkındayız ve Muğla’mızda üreticimizi güçlendirecek her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. 13 ilçemizin tamamında arıcılara yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Ekipman, eğitim ve tesis desteği gibi birçok alanda üreticimizin yanında olacağız. Muğla’mızın bereketli topraklarında, doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir tarım için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.