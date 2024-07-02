Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın söz verdiği bir proje olan, “Didim -Bodrum ve Marmaris - Fethiye deniz otobüsü seferleri; 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında başladı ve Muğla deniz ulaşımı için bir başlangıç oldu.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ortak projesi olarak hayata geçirilen Didim - Bodrum deniz otobüsü seferleri ilk kez, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Didim - Bodrum arasında gerçekleşti. Marmaris - Fethiye seferleri de, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılacağı törenle, bugün (2 Temmuz) başlıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla’nın CHP’li diğer ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı Didim - Bodrum arası ilk deniz otobüsü seferi Bodrum Limanında tamamlandı. Bodrumlu’lar; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekileri coşkuyla karşılayarak, denizcilik bayramını kutladılar. Bodrum Belediye Bandosu eşliğinde karşılanan CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki heyet, alkışlarla, CHP ilçe binasına ve sonrasında Bodrum Belediyesi’ne kadar yürüyerek gitti.

Genel Başkan Özel; CHP Bodrum İlçe başkanlığında partiye yeni katılan ve geçmiş dönemlerde partiden ayrılıp yeniden üye olan partililere üyelik rozetlerini taktı ve Bodrum Belediye Başkanlığını ziyaretiyle programını tamamladı.

Bodrum Belediyesi Başkanlık makamında Özel’i ağırlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bu ilk seferi Sayın Genel Başkanımızın liderliği ile taçlandırdık. Çok güzel bir yolculuğun ardından Didim’den önce Turgutreis’in sırtlarını geçtik ve ardından Bodrum’a ulaştık. Cumhuriyetin 2. yüzyılı vizyonuna uygun olarak, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yerel yönetimler olarak, üzerimize vazife olan bütün iş ve işlemleri gayret ve ciddiyetle yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi tebrik ettiği konuşmasında; “Şu ana kadar Bodrum’dan gelen haberler, sizin gayretiniz, örgütünüzün memnuniyeti, Büyükşehir Belediye Başkanımızla olan uyumunuz bu konuda doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor. Bodrumlular’ın sizin elinize verdiği, cebinize koyduğu Bodrum’un anahtarı kapı anahtarı değildir. O yüzden bundan sonra seçime kadar yapacağınız faaliyetler sonucunda bu anahtar açacaksa, ilk genel seçimlerde Atatürk’ün partisine iktidarın kapılarını açacaktır. O yaklaşımla, o enerjiyle, o saydamlıkla çalışınız. Sizin başarınız partinin başarısıdır. Gençlerin başarısıdır. Dolayısıyla CHP’nin başarısı, Cumhuriyet’in başarısıdır. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. “ dedi.