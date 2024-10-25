Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki en önemli tarihi yapılardan biri olan binayışehrin kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması için Büyükşehir Belediyesi bünyesine kattı.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi 375 ada 7 parseldeki uzun yıllar banka şubesi olarak kullanılan tarihi bina Muğla Büyükşehir Belediyesi şirketi MUTTAŞ tarafından satın alınarak belediye bünyesine katıldı. Muğla il merkezinin en önemli konumuna sahip olan tarihi binada Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması için çalışmaları başlattı.

Muğla il merkezi Cumhuriyet Meydanı’na bakan ve şehrin en işlek caddesinde yer alan üç katlı tarihi binada kısa süre içerisinde yapılacak çalışmalarla Büyükşehir Muğla’ya kültür ve sanat alanında hizmet edecek yeni bir bina kazandıracak.

Kültür ve sanatın şehri Muğla’da yapılacak söyleşi, sergi, bienal, forum, imza günleri, tiyatro günleri gibi birçok etkinliğin yeni oluşturulacak olan bu alanda yapılması planlanıyor. Tarihi binada bir enformasyon merkezi yapılması, tüm ilçelerin burada her yönüyle vatandaşa tanıtılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılacak olan 1 Nolu hizmet binası alanı ve Menteşe Belediyesi’nden Büyükşehir’e devrolan Ata Park’ta bu alanla entegre edilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz tarihin, kültürün ve sanatın şehri Muğla’da önemli bir yapıyı daha belediye bünyesine kattıklarını, bu binanın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın vizyonu doğrultusunda Muğla’ya kültür ve sanat alanında hizmet edeceğini söyledi.

Tayfun Yılmaz; “Muğlamızda konserlere, resmi törenlere ev sahipliği yapan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün heykelinin gölgesindeki tarihi binayı Büyükşehir Belediye’miz bünyesine kattık. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras bu binanın satışa çıkarıldığını öğrenir öğrenmez bu yapının kıymetini en iyi Muğlalı hemşehrilerininbileceğini söyledi vebinayı satın alarak yine Muğlalı hemşehrilerinehizmet edecek bir kültür ve sanat merkezi haline getirilmesini istedi.Şehir merkezi ve buluşma noktası olan bu alanda forumlar, imza, tiyatro günleri, sergiler, söyleşiler düzenlenecek ve hemşehrilerimiz burada bir araya gelecek.” dedi.