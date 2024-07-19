Bunlar da ilginizi çekebilir

Mudanya halkı, anıtın estetik tasarımı ve Atatürk'ün mirasını yaşatma amacı taşıyor olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor. Anıtın, bölge turizmi ve kültürel dokuya katkı sağlaması bekleniyor.

Bursa'nın planlaması şeffaf ve katılımcı gerçekleşiyor

Bursa'nın planlaması şeffaf ve katılımcı gerçekleşiyor

Anıt, Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanseverlik, milli birlik ve modernleşme ilkelerini simgeliyor.

Mudanya'da bulunan Atatürk İlkeleri Anıtı, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yer alan Atatürk İlkeleri Anıtı, bölge halkı ve ziyaretçiler arasında büyük ilgi uyandırıyor.