Ölümsüz eserler inşa eden, ortaya koyduğu eserleriyle dünya tarihine damgasını vuran Mimar Sinan, vefatının 436. yıldönümünde Manisa'da düzenlenen etkinlikle anıldı.MANİSA (İGFA) - Mimari alanında inşa ettiği eserleriyle adını tarihe yazdıran Mimar Sinan, vefatının 436. yıldönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Mimarlar Odası işbirliğiyle düzenlenen programla anıldı. Anma programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Manisa Mimarlar Odası Başkanı Mahir Gülhan ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Anma programı, Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii bahçesinde gerçekleştirildi.

‘Ölümsüz Eserleriyle 436. Yıl Dönümünde Mimar Sinan’ söyleşisinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurettin Gülmez ve Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Gürbıyık söyleşiye konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar söyleşide Mimar Sinan’ın tarihteki yeri ve Muradiye Camii hakkında bilgiler verdi. Söyleşi sonunda konuşmacılar, dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Muradiye Camii imam-hatibi Hamza Acarkan ile Camii müezzini Mustafa Özgürbüz tarafından Mimar Sinan’ın ruhuna ithafen mevlidi şerif okundu.