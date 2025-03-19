Millî Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan 'Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında, 4 Ocak 1995'te yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği yayımlandı. Buna göre Başkanlığın oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programlarını, yönetici yetiştirme programlarını ve öğretmen, yönetici ile diğer personelin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmelerine yönelik eğitim programlarını hazırlayacak Başkanlık; öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirleyecek, gelişen şartlara göre güncelleyecek.

Öğretmenlere, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerler ile dijital yeterlikleri kazandıracak eğitim faaliyetlerini planlayacak olan Başkanlık, öğretmen, yönetici ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyecek, bu ihtiyacı karşılayacak eğitim programlarını hazırlayacak ve eğitimlerin etkinliğini takip edecek.

Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından talepleri uygun görülmesi hâlinde giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla özel öğretim kurumlarında görev yapanlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline de eğitim verilebilecek. Başkanlık, eğitim öğretim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek, görev alanına giren konularda yayın yaparak araştırma, geliştirme, proje faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütecek. Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirilecek.

Öğretmenlere yönelik özel gün ve kutlama programlarını da koordine edecek Başkanlık; öğretmen, yönetici ve diğer personelin kültür, sanat, spor ve benzeri alanlarda gelişimlerine yönelik faaliyetler de yürütecek.

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ BAŞKANININ GÖREVLERİ DE BELİRLENDİ.

Bu kapsamda, Başkanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminde Başkan, Millî Eğitim Bakanına karşı sorumlu olacak. Başkan; anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuat ile kalkınma planı, stratejik plan ve diğer üst politika belgeleri doğrultusunda Başkanlığı yönetecek.

Başkanlığın görev alanına giren konularda amaç, hedef ve stratejiler oluşturacak olan Başkan; belirlenen amaç, hedef ve stratejiler doğrultusunda uygulamaları koordine edecek.

Başkan, Millî Eğitim Akademisi Akademik Kuruluna başkanlık edecek, Başkanlık tarafından icra edilen iş ve işlemlerden gerekli görülenler hakkında Kurul'un bilgilendirilmesini sağlayacak.

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ AKADEMİK KURULU

Yönetmeliğe göre Millî Eğitim Akademisi Akademik Kurulu, başkan ve 10 kurul üyesinden oluşacak. Kurul, Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikaların uygulanmasına ilişkin standartları belirleyecek. Öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterliklerin belirlenmesini sağlayacak Kurul, Başkanlık tarafından düzenlenecek eğitimlerin programlarını hazırlayacak.



Millî Eğitim Akademisi Başkanlığının görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekli görülen yerlerde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecek.

Merkezlerin yönetici ve eğitim personeliyle diğer personeli Bakanlıkça görevlendirilecek veya atanacak.

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