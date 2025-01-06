ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesi kapsamında devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, “Projenin tamamlanması ile Mersin Limanı’nda 2 mega konteyner gemisine aynı anda hizmet verilecek. Limanın kapasitesi 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya ulaşacak.” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en büyük konteyner limanı Mersin Limanı’nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu limanın 124 hektar alanıyla aynı zamanda ülkenin en büyük yüzölçümüne de sahip limanı olduğunu belirterek “Mersin Limanı ülkemizin yüzde 50’sine yakın bir hinterlanda hizmet veriyor. İhracatımızın konteyner yüklerde yüzde 22’si, konvansiyonel yüklerde ise yüzde 7’si Mersin Limanı tarafından gerçekleştiriliyor.” ifadelerini kullandı.

MERSİN LİMANI 5 KITAYA DOĞRUDAN HİZMET SUNUYOR

Bakan Uraloğlu, Mersin Limanı’nın bugün 2,6 milyon TEU konteyner, 10 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle 5 kıtaya doğrudan hizmet sunduğunun altını çizdi. Limanın 5 binin üzerinde kişiye doğrudan, 30 binden fazla kişiye dolaylı olarak istihdam sağladığının altını çizen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Limanımız İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ithalat ve ihracat kapısı olmasının yanında Orta Doğu ülkelerinin transit merkezidir. Yurt içine ve Ortadoğu ülkelerine kara, hava ve demiryolları ile bağlanmıştır. Mersin Limanı, Türkiye’nin önde gelen endüstri şehirleri yanında, Irak, Suriye ve BDT ülkelerine en önemli bağlantı noktası konumundadır. Komşu ülkelerin gelişmekte olan yük trafiğinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz.”

2023 YILINDA 31,4 MİLYON TON YÜK ELLEÇLENDİ

Bakan Uraloğlu, 2023 yılında Mersin Limanı’nın toplam 31 milyon 454 bin ton yük elleçleyerek Türkiye’nin deniz ticaretinde önemli bir rol üstlendiğini bildirdi. Uraloğlu, “Türkiye genelinde yük elleçleme miktarı 521 milyon 79 bin ton olarak gerçekleşirken, Mersin Limanı’nın bu toplam içindeki payı yüzde 6 olarak kaydedildi.” açıklamasında bulundu.

Mersin Limanı’nın denizcilik sektöründe stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “2023 yılında 1 milyon 942 bin TEU konteyner elleçleme başarısıyla dikkat çekmiştir. Ülkemiz genelinde elleçlenen toplam konteyner miktarı 12 milyon 556 bin TEU olarak kaydedilmiş olup Mersin Limanı’nın bu alandaki payı yüzde 15,5’tir. Mersin Limanı’nın performansı göz önünde bulundurulduğunda sektörden daha fazla pay alabilmek için genişleme projesi önem kazanmıştır.” dedi.

2016 yılında hizmete sunulan EMH-I Terminali’ne mevcut durumda bir mega geminin yanaşabildiğini anımsatan Uraloğlu, “Şimdi de EMH-II projesiyle, 2 mega konteyner gemisine aynı anda hizmet verebilmek için EMH-I rıhtımının 380 metre uzatılacak ve 176 bin metrekare geri saha yaratılacak.” ifadelerini kullandı.