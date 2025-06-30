Mersin’i kültür ve sanata doyurmak için kentin her noktasında müzik sesleri yükselten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, ‘Müzik bu şehirde yaşar’ sloganıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Sıcak havaların başlamasıyla son kez salon konseri veren sanatçılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda Şef Anıl Aydın eşliğinde unutulmaz bir performansa daha imza attı.

Birbirinden güzel besteleri seslendiren sanatçıların performansından, konsere katılım gösteren konuklar büyük bir keyif aldı. Mersin’in artık bir kültür ve sanat şehri olduğunu belirten konuklar, Büyükşehir’in sanat faaliyetlerini daha da artırmasını istediler.

Özdülger: “Kentimizin her köşesinde sanat dolu bir yaz mevsiminin geçmesi için elimizden geleni yapacağız”

Sanatseverlerle güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Bu konseri, kapalı alanda verilen sezon kapanış konseri olarak da adlandırabiliriz. Çünkü havaların ısınması ile beraber, artık sahil bantlarında konserlere geçiyoruz. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği Topluluklarımız ise yaz dönemi boyunca yayla konserleri ile halkımızla buluşacak” diye konuştu.

Konserde sanatçıların harika bir repertuar ile sahneye çıktığını ve mükemmel bir performans gösterdiklerini kaydeden Özdülger, “Sınavlar sonucunda başarılı olan sanatçı arkadaşlarımızı bünyemize katmakla ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı daha iyi anladım. Bu sezon ekibimize katılan yeni sanatçı arkadaşlarımızla beraber daha da güçlendik. Böyle güzel, güçlü, başarılı, kendinden emin bir orkestra, sanatseverlerimize dolu dolu bir müzik ziyafeti verdi” ifadelerini kullandı.

Mersinlilere sanatla dolu bir yaz mevsimi dileyen Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Sanat Toplulukları olarak, kentimizin her köşesinde sanat dolu bir yaz mevsiminin geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Sevgili sanatseverlerimizle, vatandaşlarımızla kalp kalbe, gönül gönüle, göz göze olacağız” dedi.

KONUKLAR, BİRBİRİNDEN GÜZEL ŞARKILARLA BÜYÜLENDİ

Tarsus’tan konsere gelen Hidayet Kula, konserden çok keyif aldıklarını söyleyerek, “Güzel çalışılmış, emek verilmiş bir konser izledik. Moral verici bir konserdi, çok hoşumuza gitti. Çocuklarımı da getirdim, onlar için de güzel bir etkinlik oldu. Ailecek memnun olduğumuz bir etkinlikti” ifadelerini kullandı.

Çok güzel bir akşam olduğunu vurgulayan Ömer Özen, “Gerçekten de çok eğlenceliydi. Herkesin ellerine sağlık. Böyle günlerde, bize güzel moral oldu. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Şarkı seçimleri de mükemmeldi” diye konuştu.

Şarkılara bayıldığını söyleyen Simge Nur Özel ise, “Şarkı seçimleri çok güzeldi. Çok zorlu şarkıları çok güzel icra ettiler. Hem orkestra hem de sanatçılar çok iyiydi” dedi. Büyükşehir’in konserlerini herkesin büyük bir hayranlıkla takip ettiğini sözlerine ekleyen Özel, “Halkın da çok sevdiğinin farkındayım, çünkü neredeyse boş yer yoktu. Orkestra da çok güzeldi, herkes kendini şarkıya kaptırmıştı, gayet içten söylüyorlardı. Büyükşehir’in göstermiş olduğu özenden çok memnunum. Gayet başarılı buluyorum, umarım devamı gelir” ifadelerini kullandı.