Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilaçlama çalışmalarını artıran Melikgazi Belediyesi, ilçenin mahallelerinin tamamında yoğun şekilde ilaçlama faaliyetleri gösteriyor.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Son teknoloji cihazlarla ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla çalışmalar kapsamlı şekilde yürütülüyor.

İlaçlama faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yaz aylarında, özellikle bağ, bahçe sezonunda vatandaşlarımızın özellikle sivrisinek, karasinek ve diğer haşeratlarla sıkıntı yaşamamaları için Melikgazi Belediyesi olarak 58 mahallemizde birçok aracımızla ilaçlama faaliyeti yürütüyoruz. Özellikle gün batımına yakın saatlerde başlayan ve gece belli bir saate kadar devam eden ilaçlama faaliyetlerimiz oluyor. Vatandaşlarımızı rahatsız etmemek için sessiz bir şekilde bu işlemler yürütülüyor. Bütün mahallelerimizde, ihtiyaç olan alanlarda ilaçlama yapılıyor. İlaçlamanın da belirli bir yöntemi var. Çok fazla ilaçlama yapıldığında insan sağlığı için de zararlı olabiliyor. Bu nedenle dozajı aşmamak gerekiyor. Özellikle kırsal alanlarda ve belirli bazı alanlarda çok fazla ilaçlama yaptığımız zaman arılar ve diğer faydalı böcekler de maalesef zarar görebiliyor. Dolayısıyla her bölgede, yeşil alanlarda tabi ki ilaçlama yapıyoruz; ama bunun da dozajını ayarlamamız vatandaşımızın ve canlıların sağlığı için önem teşkil ediyor. Özellikle dışarda, güneşte, açık alanda çöp bulunması ve bu çöplerin sulu halde olması zararlı böceklerin üremesine neden oluyor. Açıkta olan çöplerin çok hızlı şekilde böcek üretmesi kaçınılmaz. Haliyle lütfen belediyemizin çöp toplama zamanlarına yakın zamanda çöplerinizi çöp konteynerine atmanız çok önemli. Çöpü aldıktan hemen sonra konteynere atılan çöp bir sonraki çöp toplama aracımız gelene dek kalacak ve sivrisinek, karasinek, haşerat üretebilecektir. Lütfen mahallelerimizde çöp toplama saatlerine riayet edelim. Melikgazi Belediyesi olarak whatsapp ihbar hattımıza ulaştığınızda her türlü ilaçlama desteğini veriyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda yoğun bir şekilde bütün mahallelerde ilaçlama faaliyetleri yapılıyor. Gerekli olduğu takdirde whatsapp ihbar hattımızı ararsanız gereken ilaçlama çalışmalarını yapacağız.” dedi.