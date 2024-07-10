Çin-Türkiye Ekonomik ve Ticaret Formuna katılan Mardinli iş insanı Onur Yumuşak, Çinli yatırımcıları Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesine davet etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Çin-Türkiye Ekonomik ve Ticaret Formu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde; ikili yatırım işbirliğini teşvik etmek amacıyla İstanbul'da düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile birlikte Türkiye'den sayılı iş insanı ile birlikte Çin heyetiyle ortak görüşmelere katıldı. Daha sonra düzenlenen yuvarlak masa toplantılarına enerji ve araç şarj istasyonları alanında Türkiye adına katılan tek firma olan Mardinli hemşerimiz Onur Yumuşak, Çinli yatırımcıları Mardin başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesine yatırım yapmak üzere davet etti.

ENERJİ ALANINDA SUNUM YAPTI Toplantıda, enerji alanında yapılabilecek yatırımlar hakkında bir sunum yapan Yumuşak, dijital platformlardan faydalanmak da dahil olmak üzere dinamik yatırım ve iş ortamında büyümeyi artırmaya yönelik stratejilere odaklanılmasını tavsiye etti.

"ORTAK ÇALIŞIRSAK BİRLİKTE KAZANIRIZ" Bu kapsamda en büyük yatırımı insan kaynağına yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Yumuşak, "Sizleri Türkiye'de büyümeye, Türkiye'deki girişimlerle işbirliği yapmaya ve gelecek vadeden bu girişimlere yatırım yapmaya davet ediyorum. Çinli yatırımcıları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. İstanbul'da açılan ikili yatırım ve ticarete yardımcı olacak ticaret merkezi ile İkili ticaret hacmimizi rekor bir seviyeye ulaşacak. Türk ekonomisinin üretim kapasitesi ve Türkiye'nin yatırım ortamı bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacak. Ticaret ve yatırım açısından birçok fırsatımız var. Özel sektör bu tür çabalarda önemli bir aktördür. Enerji ile iklimle ilgili çözümleri de iş dünyası sağlayacak. Özel sektör olarak yeşil dönüşümü ve enerji dönüşümünü hızlandırırken aynı zamanda enerji güvenliğini de güçlendirebiliriz. Ortak çalışırsak her ikisini de başarmamız mümkün." diye konuştu.

MARDİN'E DAVET Konuşmasında Mardin'in jeostratejik alanda sahip olduğu potansiyelini anlatan Yumuşak, lojistik merkezi konumunda Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı olan ve İpekyolu üzerindeki önemli duraklardan biri olduğunu anlatan Yumuşak, şunları söyledi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde küresel piyasalarda rekabet gücünü artırmakta ve kritik teknolojilerin üretimi noktasında gelişme kaydetmektedir. Enerji alanında 'bağımsız enerji, güçlü Türkiye' diyerek yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji ekosistemi oluşturuyoruz. Yerli ve yenilebilir enerjiyi güçlendirerek cari açığa katkı sağlama yönünde çalışıyoruz. Aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji güvenliğine katkıda bulunmak ve enerjide bölgesel bir ticaret merkezi olmak hedeflerimiz arasında. Jeopolitik gelişmeler, özellikle Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde Türkiye'nin rolünü bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye sadece kendi enerji ihtiyacını karşılamanın ötesinde bölgesel hub olarak, ticaret merkezi olarak geniş bir coğrafyanın enerji arz güvenliği konusunda da önemli bir rol oynayacak konumdadır. Mardin, bu anlamda çok önemli yatırımların yapılacağı bir konumda. Avrupa ve Asya'nın Ortadoğu ile Anadolu'ya açılan kapı durumunda. İş birliğinin geliştirilmesi lazım. Doğrudan yatırımların desteklenmesi gerekiyor. Daha fazla Çin'den doğrudan yatırımı, Türkiye'de görmek istiyoruz. Bunları yaptığımız zaman ticaretteki durumu da dengeleyici bir rol oynayacaktır diye inanıyorum. Bu konularda Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti olarak daha fazla iş birliği yapmamız lazım" dedi.

BYD YÖNETİMİ İLE İKİLİ GÖRÜŞTÜ Yumuşak daha sonra Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden BYD Group’un yöneticileri ile Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda ikili görüşme yaptı.

BYD önümüzdeki günlerde ayrıntılarını paylaşacak 1 milyar dolarlık yatırımla 50 bin kapasiteye sahip olması planlanan tesiste, elektrikli, hibrit ve ticari araç üretilmesi hedefliyor.

Yumuşak BYD'nin yanı sıra Chery, MG ve Skywell gibi diğer Çinli otomotiv markalarının da Türkiye’de yatırım yapmak için bir süredir Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmeler yürüttüğünü sözlerine ekledi.