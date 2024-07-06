Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden Manisalı öğrenciler ile bir araya geldi. Başarılarıyla Manisa’nın gururu olduklarını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Manisa’nın sembolü oldunuz. Bundan sonraki yaşamınızda da Manisa’ya değerler katacağınıza inanıyorum” dedi. MANİSA (İGFA) - Yurt genelinde 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) Manisa’dan 8 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 500 tam puan alan Hilal Koyuncu, Eymen Sunmaz, M. Eymen Çağlayan, Ali Eren Dalgıç, Eren Naymanol ve Ferhat Ege Akarsu, okul idarecileri ve ailelerini ağırladı. Öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik eden Başkan Ferdi Zeyrek, bundan sonraki hayatlarında da başarılar diledi.

“BU GURUR HEM BİZLERE HEM AİLELERİNİZE YAŞATTINIZ” Elde ettikleri başarılarıyla Manisa’nın gururu olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Manisa’nın sembolü oldunuz. Bundan sonraki yaşamınızda da Manisa’ya değerler katacağınıza inanıyorum. Sizi yetiştiren öğretmenlerinize, ailelerinize çok çok teşekkür ederim. Bu gururu hem bizlere hem ailelerinize yaşattınız, iyi ki yaşattınız. Çok güzel bir şey bu. Manisa’mdan 500 tam puan alarak birinci çıkmak. Nasıl bir duygu sizlerden dinlemek istiyorum. Çünkü bu başarıya şahsım adına ben ulaşamadım. Benim çocuklarım da ulaşamadı. Herkese nasip olmayan bir şey. Bu bir birlikteliğin, bir bütünlüğün, bir hedefin başarısı. O yüzden dolayı ben sizleri çok tebrik ediyorum. Umarım bundan sonraki yaşamınızda da aynı başarıları devam ettirirsiniz, hem Manisa’ya hem ülkeye çok faydalı birer birey olursunuz. Bu benim en büyük isteğim bu olur. Emeklerinden dolayı ailelerinize de teşekkür ediyorum. Çok gurur verici bir şey olsa gerek. Bu gururu sizlere çocuklarınız yaşattı. Umarım bundan sonraki üniversite olacak hayatınızda, ondan sonra iş hayatınız olacak, aynı başarılarınız devam eder” dedi.

“HER ZAMAN YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ” Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Sizler Manisa’nın gururusunuz. Hem eğitim hayatınızda hem sosyal hayatınızda ne gibi istekleriniz olursa lütfen çekinmeden iletin. Biz sizlerin her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



BAŞARILARINI ÖĞRENCİLERDEN DİNLEDİ Başkan Ferdi Zeyrek, daha sonra Türkiye birincisi öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti. Elde ettikleri başarıları öğrencilerden dinleyen Başkan Zeyrek, tercih süreçleri ve yerleşmek istedikleri liseler hakkında bilgiler aldı. Tam puan almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten şampiyon öğrenciler de mutluluklarını ifade etti. Başkan Ferdi Zeyrek, Türkiye birincisi öğrencilere hediye takdiminde de bulundu.