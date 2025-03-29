Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için nöbetçi birimleri ve ekipleriyle sahada olacak. Bayram boyunca vatandaşlar 7/24 hizmet veren çağrı merkezine taleplerini iletebilecek. Ayrıca vatandaşların yapacağı kabir ziyaretleri için ücretsiz toplu ulaşım seferleri de düzenlenecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Olası durumlara karşı vatandaşlara hizmet verecek olan nöbetçi birim ve ekipler, vatandaşların memnuniyeti için görev başında olacak. Trafik zabıta ekipleri yollardaki yoğunluğa göre çalışmalarını yapacak, vatandaşlar mezarlıklara ücretsiz toplu ulaşım seferleri ile giderek kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Arife ve bayramın 1. günü 9.00 ile 17.00 saatleri arasında kent ve ilçe mezarlıklarına ücretsiz ring seferleriyle vatandaşlara ücretsiz taşıma hizmeti verilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi vezneleri de 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde vatandaşlara hizmet verecek.

MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ SEFER

Merkezde ve ilçelerde uygulanacak olan mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmetlerinin güzergahları da belirlendi.

Merkezde belirlenen güzergahlar ise şöyle:

1. Güzergah; Uncubozköy Cami - İzmir Caddesi - Akmescit Mahallesi Şeyh Fenari Cami - İki Lüleli Cami - Sultan Cami Önü - Alaybey Zabıta - Kırtık Mezarlığı.

2. Güzergah ise TOKİ 2 - Göçmen Konutları - Atatürk Kentpark - Millet Çarşısı - Tarzan Bulvarı - Mehmet Akif Ersoy Caddesi - Lale Meydanı - Mimar Sinan Bulvarı - İtfaiye - Şoförler Cemiyeti - Eski Garaj - Öğretmenevi - İstasyon - Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi - Kırtık Mezarlığı.

MASKİ’DE DE TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Manisalıların sorun yaşamaması için nöbetçi birimleriyle bayram boyunca hizmet verecek. Bu kapsamda, İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal, Atıksu Arıtma, Çevre Koruma ve Kontrol ile Abone İşleri dairelerine bağlı nöbetçi ekipler, Ramazan Bayramı süresince olası bir acil durum için hazır olacak ve anında müdahalede bulunacak.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nın abone kayıt ve tahsilat vezneleri de 2-3 ve 4 Nisan tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca, MASKİ Yarhasanlar Şubesi’nde de tahsilat işlemleri yapılabilecek.

NÖBETÇİ BİRİMLER GÖREV BAŞINDA

Bayram boyunca vatandaşların ulaşımdan genel hizmetlere kadar herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli olan tüm önlemlerin alındığının bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vatandaşların rahat, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için nöbetçi birim ve ekiplerin görev başında olacağını söyledi. Başkan Zeyrek, “Bayram boyunca görev başında olacak ekiplerimiz, vatandaşlarımızın bir telefon kadar uzağında olacak. Zabıta ekiplerimiz şehir trafiğinin düzenlenmesinde yardımcı olacak, genel güvenliğin sağlanmasına katkı verecek. 444 99 45 Çözüm Merkezi ve ALO 153 Zabıta ekiplerimiz de vatandaşlarımızın taleplerini almaya devam edecek. Bayramda görev başında olan ekiplerimize teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.