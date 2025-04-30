Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Manisalılara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı Otobüsler) ile MANULAŞ bünyesindeki otobüsler, gün boyunca vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

1 Mayıs’ın emekçilerin birlik ve dayanışma günü olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, emeğin, alın terinin ve dayanışmanın bayramı olan 1 Mayıs’ta, Manisalı hemşehrilerimizin bu anlamlı günü coşkuyla kutlamaları için toplu taşıma hizmetimizi ücretsiz hale getirdiğini söyledi.

Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüslerin vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.