Manisa'da Yunusemre ilçesi Kayapınar Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hızlı bir şekilde müdahale etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 13 itfaiye aracı, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na ait 6 su tankeri ile birlikte 50’nin üzerinde personel, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangının yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yangının son durumu hakkında Manisa Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal’dan bilgi aldı.

Başkan Dutlulu, “Kayapınar mahallemizde çıkan orman yangınına ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğümüzle tam koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarda, yangının kontrol altına alınması için tüm gücümüzle sahadayız. Tüm personelimize teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.