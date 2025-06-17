LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından sağlık ve eğitim desteği verilen kahraman çocuklar Canım Kardeşim Ders Evi”nde aldıkları eğitimler sayesinde bu gün meslek hayatlarına başlayan, üniversitelerde hukuk, tıp, sanat, basın okuyan gençler olarak ışık saçıyorlar…

Uzun süren lösemi ve kanser tedavisi boyunca eğitimlerine ara vermek zorunda kalan çocuklar, LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evleri’nde gönüllü eğitmenlerin desteğiyle yıl boyunca geleceğe umutla hazırlandı ve LÖSEV İstanbul Ataşehir Ofisi’nde düzenlenen muhteşem partide karne sevinci yaşadı.

LÖSEV miniklerinin karne partisi heyecanı…

Tüm yılın yorgunluğunu LÖSEV Ataşehir Ofisi’nde düzenlenen partide atan kahraman miniklerimiz karne heyecanını ve yaza merhaba partisini doyasıya kutladı.

Uzun süren tedavi süresince eğitimlerinden geri kalmamak için büyük çaba gösteren çocuklar, gönüllü öğretmenlerin rehberliğinde hem akademik eğitimler aldı hem de sosyal becerilerini geliştirerek arkadaşlarıyla birlikte geleceğe güvenle baktı. Oyunlar oynayan, pastalarını üfleyen çocuklar, gönüllü öğretmenleriyle dönemi tamamlamanın gururunu yaşadı. Bu özel gün, çocukların hem eğlendiği hem de umut dolu bir geleceğe adım attıkları bir etkinlik oldu.