Keçiören Belediyesi ve Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği ev sahipliğinde düzenlenen Kuzey Kafkasya Kültür ve Sanat Festivali, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti'nin 'Dağıstan Gençliği' ve 'Bahar' dans gruplarının gösterileri ve konser programıyla sona erdi.

ANKARA (İGFA) - Kuzey Kafkasya'nın zengin kültürel mirasını Türk halkıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen program, İstiklal Marşı ve Rusya Federasyonu Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Öz, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Fatin Dağçınar, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Evelina Emuzova, Dağıstan Kültür Bakanlığı Koordinatörü Zulümhan Hangereyev, önceki dönem AK Parti Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız, AK Parti Keçiören İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Er, diplomatik heyetler, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuzey Kafkasya'nın geleneksel ezgileri Keçiören'de yankılandı

Kafkasya tarihinin önde gelen liderlerinden Şeyh Şamil anısına hazırlanan büstün açılış töreniyle başlayan festival, ikinci gün Keçiören Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen Kuzey Kafkasya halklarının tarihi ve kültürü temalı serginin açılışıyla devam etti. Üç gün süren festivalin en dikkat çeken etkinliğİ ise son gün düzenlenen konser ve halk dansları gösterileri oldu. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen program, Kuzey Kafkasya'nın zengin kültürel mirasını, geleneksel ezgilerini ve renkli halk oyunlarını katılımcılarla buluşturdu. Renkli kostümler ve etkileyici koreografilerle sahnelenen gösteriler, geleneksel ezgiler eşliğinde sergilenen yöresel danslar, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kuzey Kafkasya, Adıgey ve Dağıstan halk dansları toplulukları, Keçiören'de Kuzey Kafkasya rüzgârı estirdi.

'Festival süresince birbirinden anlamlı etkinliklerle bir araya geldik'

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada 'Keçiören'imizde siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Festival süresince birbirinden anlamlı etkinliklerle bir araya geldik. Dün Sanat Galeri'mizde düzenlenen sergide sanatın birleştirici gücünü hep birlikte hissettik. Önceki gün ise Kafkaslar'ın büyük kahramanı Şeyh Şamil'in azmini, cesaretini, bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadeleyi ve milletimizin ortak hafızasındaki müstesna yerini yaşatacak büstün açılışını gerçekleştirdik. Bu akşam ise Kuzey Kafkasya'nın köklü kültürünü, müziğini ve halk oyunlarını aynı coşku ve heyecanla hep birlikte yaşamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı buluşmanın dostluğumuzu ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.' dedi.

'Bu programı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz'

Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Öz, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Yaptığımız bu programla, Türkiye ile Kafkasya arasındaki ilişkilerin biraz daha sıcaklaşması adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Değerli Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan başta olmak üzere, başkan yardımcılarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza bu programı gerçekleştirdikleri için sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu programı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz. Hepinize katılımınız ve bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.'

Sahne gösterileri ve konserin ardından programın sonunda Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, Dağıstan halk sanatçıları ve halk dansları ekibine çiçek ve hediye takdiminde bulundu.