Başta kulüp başkanı Rafet Orhan ve yönetim kurulu olmak üzere,fedakar taraftarlar,tecrübeli teknik direktör ile heyetinin her zaman desteklediği emekçi futbolcuların tek hedefi zirve.İşte sarı lacivertli takımımızın zirveye doğru yükseldiği karşılaşma sonrası videolar…

Başta kulüp başkanı Rafet Orhan ve yönetim kurulu olmak üzere,fedakar taraftarlar,tecrübeli teknik direktör ile heyetinin her zaman desteklediği emekçi futbolcuların tek hedefi zirve.İşte sarı lacivertli takımımızın zirveye doğru yükseldiği karşılaşma sonrası videolar…

Küçükçekmece’ye özellikle K.Ç.Sinop Spor’un hak ettiği şekilde karşılaşmalarını oynaması ve hedefine ulaşması için,yeni stad yapan,ayrıca Hopa Spor maçına da gelen Belediye Başkanı Kemal Çebi,sporseverlerden büyük takdir aldı.Buarada K.Ç.Sinop Spor statlara davul zurnayı soktu.

Küçükçekmece’ye özellikle K.Ç.Sinop Spor’un hak ettiği şekilde karşılaşmalarını oynaması ve hedefine ulaşması için,yeni stad yapan,ayrıca Hopa Spor maçına da gelen Belediye Başkanı Kemal Çebi,sporseverlerden büyük takdir aldı.Buarada K.Ç.Sinop Spor statlara davul zurnayı soktu.