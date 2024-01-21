Türkiye 3.Lig 1.Grup’ta, 2.Lig’e yükselme mücadelesi veren K.Ç.Sinop Spor, Atakent 3.Etap’ta yeni yapılan İBB 100.Yıl Stadı’nda. karşılaştığı Hopa Spor’u 3-1 yendi…
Başta kulüp başkanı Rafet Orhan ve yönetim kurulu olmak üzere,fedakar taraftarlar,tecrübeli teknik direktör ile heyetinin her zaman desteklediği emekçi futbolcuların tek hedefi zirve.İşte sarı lacivertli takımımızın zirveye doğru yükseldiği karşılaşma sonrası videolar…
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ BÜYÜK TAKDİR ALDI…
Küçükçekmece’ye özellikle K.Ç.Sinop Spor’un hak ettiği şekilde karşılaşmalarını oynaması ve hedefine ulaşması için,yeni stad yapan,ayrıca Hopa Spor maçına da gelen Belediye Başkanı Kemal Çebi,sporseverlerden büyük takdir aldı.Buarada K.Ç.Sinop Spor statlara davul zurnayı soktu.
K.Ç.SİNOP SPOR BAŞKANI RAFET ORHAN ÖRNEK BİR TARİH YAZIYOR…
Sinop’un fedakar, vefakâr, kadirşinas,kararlı duruşunu bozmayan,hedefinden de hiç sapmayan evladı Rafet Orhan,adeta tek başına tarih yazıyor…Ve işte amatör kümeden 3.lige yükselme,hemen ardından da 2.lig hedefi bakın böyle geliyor…