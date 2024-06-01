Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, deniz sezonunda alınacak önlem ve çalışmaları değerlendirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2024 yılı deniz sezonu için toplandı. Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda yeni sezonda yapılacak çalışmalar ele alındı. Sivil toplum kuruluşlarının istek, görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz, kurum ve STK temsilcileri katıldı.

YENİ SEZON 15 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışan Büyükşehir’in KOSKEM ekibi, 2024 yılı deniz sezonuna hazır. Geçtiğimiz yıl deniz sezonunda 2 bin 197 kişinin hayata yeniden tutunmasını sağlayan KOSKEM, 15 Haziran’da başlayacak yeni sezon öncesi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi konusu görüşüldü.

CANKURTARANLARA SIKI EĞİTİM

15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasını kapsayan deniz sezonunda 3 ilçedeki 13 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verilecek. Sezonda görev alacak cankurtaranlar ilk olarak hazırlıklara havuz çalışmalarıyla başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarına hızlı ve yerinde müdahale için sıkı eğitimden geçirilecek. Cankurtaranlar İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel ve Gölcük'te bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek. Cankurtaran eğitimlerinin sonunda tüm katılımcılarla birlikte ortak kurtarma tatbikatı yapılacak.