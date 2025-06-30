Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden uzak mahallelerde sosyal hayata renk katmak amacıyla bu yıl ilk kez “Sinema Günleri” etkinliğini başlattı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezine uzak 101 mahallede sosyal hayata katkıda bulunmak için Sinema Günleri düzenlemeye başladıklarını belirterek, “Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için unutamayacakları nostaljik bir hatıra oluyor. Bu yıl ilk kez başlattığımız etkinliğimiz inşallah yaz boyunca belirlenen noktalarda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaz akşamlarını Sinema TIRI’yla renklendiriyor.

Kültür ve sanat etkinliklerinin merkez dışındaki ilçelere ve mahallere de taşınması amacıyla bu yıl ilk kez başlatılan “Sinema Günleri” etkinliğinin ilk durağı, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü ve Huğlu mahalleleri oldu. Etkinlik daha sonra Beyşehir’in; Yeşildağ, Esence, Sadıkhacı, Doğanbey, Karaali mahallelerinde ve Derebucak merkezde vatandaşlarla buluştu.

Sinema TIRI'nda gösterimi yapılan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmini aileleriyle birlikte izleyen çocuklar hem açık havada sinema keyfi yaşadı hem nostaljik bir akşam geçirdi.

“ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ İÇİN NOSTALJİK BİR HATIRA OLUYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezine uzak mahallelerde sosyal hayata katkıda bulunmak için Sinema Günleri düzenlemeye başladıklarını belirterek, “Hemşehrilerimizin yaz akşamlarını aileleriyle birlikte güzel hatıralara dönüştürmelerini istiyoruz. Bu kapsamda, ilçe merkezlerimiz, mahallelerimiz ve turistik alanlarımızda kurduğumuz dev ekranlarda vatandaşlarımıza sinema keyfi sunuyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için unutamayacakları nostaljik bir deneyim oluyor. Bu yıl ilk kez başlattığımız etkinliğimiz inşallah yaz boyunca belirlenen noktalarda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek” diye konuştu.

KONYALILAR ÇOK MEMNUN

Etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan çocuklar ve aileleri de hayata geçirilen projeyi çok beğendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

101 LOKASYONDA YAZ BOYUNCA SİNEMA

Konya Büyükşehir Belediyesi Sinema Günleri kapsamında yaz boyunca 11 ilçe merkezi, 85 eski belde ve 5 turistik/mesire alanında olmak üzere 101 ayrı noktada sinema gösterimleri gerçekleştirilecek. Gösterimlerin tamamı nüfusu 1.000’in üzerindeki yerleşim birimleri ve vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği alanlarda yapılacak.