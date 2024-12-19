Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart, üniversite öğrencilerinin sosyal hayatına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya'da Beyşehir’de bulunan Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda düzenlenen kampta üniversiteli gençler doğa ile iç içe bir üç gün geçirdi.

Sabah sporu ile başlayan etkinliklerde öğrenciler Beyşehir Gölü'nün muhteşem manzarası eşliğinde yapılan yürüyüşlerle doğanın tadını çıkardı.

Matrak oyunu, hedef vurma, buz hokeyi, masa tenisi, futbol, basketbol ve voleybol gibi birçok sportif aktivitenin yer aldığı etkinlik programında öğrenciler hem stres attı hem de dostluk bağlarını güçlendirdi. Kampın son günü düzenlenen geleneksel kamp ateşi etkinliğinde ise unutulmaz anlar yaşandı. Öğrenciler ateş başında söyledikleri şarkılar ve oynadıkları oyunlarla unutamayacakları anlar yaşadı.

Öğrencilere hem fiziksel ve zihinsel olarak dinlenme hem de yeni dostluklar kurma fırsatı sunan Genç Kültür Kart Doğa Kampı, üç günlük kamp sayesinde enerjilerini yeniden toplayarak döndüklerini ifade ederek Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.