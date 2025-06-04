Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Alzheimer hastalarına yönelik hizmet veren ve Türkiye’ye örnek olarak gösterilen Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Merkezden faydalanan alzheimer hastalarıyla bir araya gelen Vali İbrahim Akın, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Hasan Kılca, onlarla yakından ilgilendi. Sağlık ve bakım personelini de unutmayan Vali Akın, Kaymakam Ayhan ve Başkan Kılca, fedakarca görev yapan ekibe teşekkür etti.

Vali İbrahim Akın, Türkiye’nin üniversite destekli ilk Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

KILCA: MERKEZ HASTA YAKINLARINA DA NEFES OLUYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’da alzheimer hastalarına yönelik hizmet veren Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin Türkiye genelinde örnek bir model olduğunu vurguladı.

Başkan Kılca; “Türkiye’ye örnek olan bu merkez; alzheimer hastalarımızın sosyal hayattan kopmalarını önlüyor; onlara huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Aynı zamanda bu hastalığın yükünü omuzlayan aile bireyleri için de büyük bir nefes oluyor. Türkiye’de bu kapsamda ve bu donanımda hizmet sunan başka bir merkez bulunmuyor. Karatay Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaş grubuna dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu örnek hizmetin ortaya çıkmasında büyük katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ve hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET

Konya Valisi İbrahim Akın ise Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Vali Akın, yaşam merkezinin sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, hastaların sosyal hayata uyumu ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşımla faaliyet gösterdiğini ifade etti.

‘Bu tür kurumların yaygınlaşması, yerel yönetimlerin vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır” diyen Vali Akın, üniversite, belediye, dernekler ve hayırseverlerin iş birliğiyle hayata geçirilen yaşam merkezinin, toplum sağlığı ve sosyal hizmetler alanında önemli bir adım olduğunu belirtti. Vali Akın, merkezde yürütülen çalışmalardan dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

KARATAY’DAN TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR MERKEZ

2016 yılında Karatay Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle Konya’ya kazandırılan, Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi; sadece bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda bir rehabilitasyon, sosyalleşme ve destek merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Merkezde, hastalar için özel olarak hazırlanan hafıza güçlendirme programları, fiziksel aktiviteler, hobi atölyeleri ve psikolojik destek hizmetleri sunuluyor.